ВИДЕО: Сергей Лазарев устроил скандал на телешоу, защищая участницу
Foto: Sputnik/Scanpix

Российский певец Сергей Лазарев очень эмоционально отреагировал на слова одного из судей телешоу "Ну-ка все вместе".

Позднее исполнитель опубликовал видеозапись фрагмента программы, где он вступил в спор с поэтом-песенником Симоном Осиашвили. Автор упрекнул участницу шоу в том, что они исполнила песню не на русском языке. В ответ на его реплику Лазарев буквально взорвался гневной тирадой. Он заявил, что такое судейство "рубит дорогу и судьбу классному исполнителю".

В подписи к видео, которое Сергей опубликовал в Instagram, он опяснил, что порой чересчур эмоционально реагирует, но не может оставаться равнодушным к несправедливости.

"Да, я эмоциональный! Да, порой чересчур вспыльчивый, но я имею свою четкую позицию, и всегда ее аргументировано отстаиваю, а все потому, что мне не все равно, - пишет Лазарев. - Я всю жизнь остро реагирую на несправедливость, которая происходит".

View this post on Instagram

Да, я Эмоциональный! да, порой чересчур вспыльчивый, НО я имею свою четкую позицию, и всегда ее аргументировано отстаиваю, а всё потому, что мне не все равно. ⠀ Я всю жизнь остро реагирую на несправеливость, которая происходит. Я ПРОТИВ "стереотипов", " узких шор и предубеждений", я против "предвзятости и ярлыков", я против "неаргументрованного мнения". ⠀ Я считаю, что член жюри НЕ должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет! Он должен оценивать его исполнение, его вокальные данные, артистизм итд, а не вменять ему в вину, что он выбрал песню на иностранном языке. ⠀ Меня самого так часто в этой жизни "судили" и "затыкали" из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим. ⠀ Новый выпуск шоу "Ну-ка, все вместе", пожалуй, один из сильнейших из всех предыдущих! И самый эмоциональный!!! Посмотрите! Завтра в 17.50 на телеканале Россия. # Repost @tvrussia ・・・ ⚡️Сергей Лазарев на пределе!​ ​ Яблоком раздора между ним и поэтом-песенником Симоном Осиашвили стало исполнение на английском языке. Из-за чего разгорелся спор, и чем он закончился, узнайте в воскресенье в 17:50 на телеканале "Россия" в программе "Ну-ка, все вместе!".​ ​ Как вы думаете, песни на русском языке душевнее иностранных?​ ​ #НукаВсеВместе #AllTogetherNow #Россия1 #СергейЛазарев #лазарев #скандал #шоу #нукавсевместе #ЯнеБоюсь

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Feb 29, 2020 at 2:04am PST

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

3

Source

DELFI Showtime

Tags

Сергей Лазарев
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
HAMLETS. (NE)STĀSTI MAN PASAKAS Смотреть

ГАМЛЕТ. (НЕ) РАССКАЗЫВАЙ МНЕ СКАЗКИ
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
TURANDOTA Смотреть

ТУРАНДОТ
DENISS MACUJEVS Смотреть

Денис Мацуев
NABUKO Смотреть

НАБУККО
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Comment Form