ВИДЕО: Сергей Лазарев устроил скандал на телешоу, защищая участницу

View this post on Instagram

Да, я Эмоциональный! да, порой чересчур вспыльчивый, НО я имею свою четкую позицию, и всегда ее аргументировано отстаиваю, а всё потому, что мне не все равно. ⠀ Я всю жизнь остро реагирую на несправеливость, которая происходит. Я ПРОТИВ "стереотипов", " узких шор и предубеждений", я против "предвзятости и ярлыков", я против "неаргументрованного мнения". ⠀ Я считаю, что член жюри НЕ должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет! Он должен оценивать его исполнение, его вокальные данные, артистизм итд, а не вменять ему в вину, что он выбрал песню на иностранном языке. ⠀ Меня самого так часто в этой жизни "судили" и "затыкали" из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим. ⠀ Новый выпуск шоу "Ну-ка, все вместе", пожалуй, один из сильнейших из всех предыдущих! И самый эмоциональный!!! Посмотрите! Завтра в 17.50 на телеканале Россия. # Repost @tvrussia ・・・ ⚡️Сергей Лазарев на пределе!​ ​ Яблоком раздора между ним и поэтом-песенником Симоном Осиашвили стало исполнение на английском языке. Из-за чего разгорелся спор, и чем он закончился, узнайте в воскресенье в 17:50 на телеканале "Россия" в программе "Ну-ка, все вместе!".​ ​ Как вы думаете, песни на русском языке душевнее иностранных?​ ​ #НукаВсеВместе #AllTogetherNow #Россия1 #СергейЛазарев #лазарев #скандал #шоу #нукавсевместе #ЯнеБоюсь

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Feb 29, 2020 at 2:04am PST