ВИДЕО: Сестра Жанны Фриске впервые показала ее квартиру

Сестра Жанны Фриске Наталья показала квартиру певицы спустя почти пять лет после ее смерти. Внутри все осталось нетронутым.

Женщина приехала вместе с матерью "проведать Жанночку" и убраться в квартире. С момента смерти артистки там ничего не трогали и не переставляли в память о ней. Видео Наталья опубликовала в stories в Instagram.

В комнате на полках стоят книги, фотографии Жанны с ее друзьями и близкими, а также многочисленные награды певицы. В спальне осталась любимая коллекция духов и сумок артистки. Наталья показала и гостиную, где лежат подарки для сына Жанны Платона.

Российская певица и актриса Жанна Фриске умерла в июне 2015-го. У артистки обнаружили неоперабельную опухоль мозга. Сестра покойной Наталья рассказала, что планирует выпустить посмертный альбом певицы, в который войдут ее неизданные песни.