ВИДЕО: Шиш вам, а не ярмарка. Нагиев отказался вести награждение МузТВ, сделав двусмысленное заявление

Российский телеведущий актер Дмитрий Нагиев отказался от предложения быть ведущим на церемонии награждения телеканала МузТВ.

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Свою позицию он объяснил в коротком видео, которое опубликовал в соцсетях. "Спасибо за доверие, но в этот раз нет, - говорит артист. - Но придет время и мы наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед, шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках".

Интересно, что подписчики восприняли заявление Нагиева по-разному. Некоторые из тех, кто поддерживает войну уверены, что ведущий отказался из-за неуместности подобных мероприятий в такое время, другие же уже записали его в предатели. Противники, в свою очередь, говорят, что актер однозначно дал понять - лучшие музыканты уехали из России по политическим соображениям и награждать сейчас некого.

Из комментариев:

Да никого он не поддерживает и не отказывается от страны, позиция Нагиева, что просто не время проводить увеселительные мероприятия когда идёт СВО, ему надо шутить на сцене, а когда наши ребята там ему это делать трудно.

Столько Z патриотов тут высказалось, доказывая с удивительной упертостью, что Нагиев не выступает против войны. Вы его интервью Дудю видели? Или другие видео? 2+2 сложить не получается? Нагиев дал понять, что достойные артисты свалили из страны и награждать некого, но он верит, что придут времена, когда это изменится. Перевожу для слепоглухонемых: когда кончится война, он будет с удовольствием работать, и награждать всех, кого такие вот патриоты сейчас грязью поливают.

А ведь правда, кого награждать? Газманова, Шамана и т. п. ? Достойные все уехали или иноагенты!

Нагиев молодчина, совесть не продаётся.

Великих людей видно и без награждения в наше время. Спасибо Вам, великий Человек за достоинство и честность.