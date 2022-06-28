ВИДЕО. Слезы и белые розы. В Москве простились с Юрием Шатуновым
Foto: Youtube ekrānšāviņš

Вчера в Москве прошло прощание с Юрием Шатуновым. Гражданская панихида была отрытой для всех, а вот похоронят музыканта 28 июня только в присутствии родных и близких, — напоминает "СтарХит".

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Еще минувшей ночью около Троекуровского кладбища стали собираться люди. К утру у ворот собралась приличная толпа, в которой можно увидеть не только старшее и среднее поколение, которое в 80-90-х слушало "Ласковый май“, но и молодежь. Почти у всех в руках были те самые знаменитые белые розы.

Траурный зал Троекуровского кладбища также был декорирован белыми розами. Звучала живая музыка: музыкант на аккордеоне наигрывал мелодии легендарных песен Шатунова.

Как сообщает mash, неизвестный фанат подогнал целую "газель" с цветами (правда, на этот раз не только белыми розами) — их раздавали всем желающим, которые затем несли букеты к гробу артиста.

А в Интернете можно найти несколько онлайн-трансляций прощания (теперь это уже хроника).

Вот одна из них:

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