ВИДЕО: СМИ нашли предполагаемую любовницу Тарзана

Скандал с изменой и кражей в семье певицы Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко (Тарзан) обрастает все новыми деталями.
"Комсомольская правда" утверждает, что нашла виновницу шумихи, которая якобы беременна от Тарзана.
По данным издания, это 28-летняя начинающая актриса и модель по имени Анастасия. На сайте представляющего ее агенства указано, что она окончила Краснодарский университет культуры и искусств, после чего отправилась покорять Москву. Рост - 168 см, вес - 50 кг; объемы: 90 - 66 - 92.
"КП" также опубликовала видео, где Анастасия презентует себя и свои таланты с интересным трюком.
Как отмечает издание, Глушко в соцсетях подписан на Анастасию и ставит лайки всем ее фотографиям.
Чуть позднее Анастасия сама выступила с завявлением, где утверждает, что действительно состояла в интимных отношениях с Глушко. Обвинения в краже она категорически отвергает и уверена, что таким образом ее хотят напугать и заставить замолчать.