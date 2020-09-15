ВИДЕО: СМИ нашли предполагаемую любовницу Тарзана

Скандал с изменой и кражей в семье певицы Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко (Тарзан) обрастает все новыми деталями.

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"Комсомольская правда" утверждает, что нашла виновницу шумихи, которая якобы беременна от Тарзана.

По данным издания, это 28-летняя начинающая актриса и модель по имени Анастасия. На сайте представляющего ее агенства указано, что она окончила Краснодарский университет культуры и искусств, после чего отправилась покорять Москву. Рост - 168 см, вес - 50 кг; объемы: 90 - 66 - 92.

"КП" также опубликовала видео, где Анастасия презентует себя и свои таланты с интересным трюком.

Как отмечает издание, Глушко в соцсетях подписан на Анастасию и ставит лайки всем ее фотографиям.

Чуть позднее Анастасия сама выступила с завявлением, где утверждает, что действительно состояла в интимных отношениях с Глушко. Обвинения в краже она категорически отвергает и уверена, что таким образом ее хотят напугать и заставить замолчать.