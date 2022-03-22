ВИДЕО: Светлана Лобода помогает украинским беженцам в Риге

Украинская поп-звезда Светлана Лобода сейчас находится в Риге и помогает местным волонтерам обеспечивать беженцам всем необходимым.

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Певица опубликовала в соцсетях видео, где рассказала, что с начала войны вместе с семьей ездит по волонтерским центрам, чтобы оказывать помощь бежавшим от обстрелов соотечественникам. В данный момент она находится в Латвии.

"С самого начала боевых действий мой офис переквалифицировался в волонтерский штаб. Я ежеминутно оказываю всестороннюю помощь в их работе и делаю все, что от меня зависит, чтобы каждый человек смог получить хотя бы предметы первой необходимости, - пишет Лобода. - Я знаю, что сегодня все чаще появляются всевозможные "списки", в которых людей снова пытаются разделить по принципу "достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом". Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься… а я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей для умирающих с голоду детей".