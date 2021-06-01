ВИДЕО: Сын Мадонны примерил женское платье
Foto: Instagram.com/madonna

Поп-звезда Мадонна опубликовала в соцсетях видеоролик со своим 15-летним приемным сыном Дэвидом Бандой в женском платье.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В видео Дэвид, одетый в длинное белое платье, идет по дому, словно по подиуму. "Уверенность - наше все", - подписала публикацию Мадонна.

Ранее один из многочисленных детей поп-звезды не демонстрировал склонности к женской одежде. Хотя среди знаменитостей достаточно тех, чьи отпрыски бунтуют против своего биологического пола. Например, сыновья актрис Шарлиз Терон и Меган Фокс уже давно носят девчачьи наряды. А дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло не только ходила в мальчишеской одежде и с очень короткой стрижкой, но и, как сообщали СМИ, даже собиралась сменить пол. Впрочем, в последнее время она все больше похожа на девочку.

View this post on Instagram

A post shared by Madonna (@madonna)
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

Tags

Мадонна
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!