ВИДЕО: Сын Мадонны примерил женское платье

Поп-звезда Мадонна опубликовала в соцсетях видеоролик со своим 15-летним приемным сыном Дэвидом Бандой в женском платье.

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В видео Дэвид, одетый в длинное белое платье, идет по дому, словно по подиуму. "Уверенность - наше все", - подписала публикацию Мадонна.

Ранее один из многочисленных детей поп-звезды не демонстрировал склонности к женской одежде. Хотя среди знаменитостей достаточно тех, чьи отпрыски бунтуют против своего биологического пола. Например, сыновья актрис Шарлиз Терон и Меган Фокс уже давно носят девчачьи наряды. А дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло не только ходила в мальчишеской одежде и с очень короткой стрижкой, но и, как сообщали СМИ, даже собиралась сменить пол. Впрочем, в последнее время она все больше похожа на девочку.