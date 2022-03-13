13 марта — последний день работы закусочных "Макдоналдс" в России. На самом деле он может вернуться, но может и уйти навсегда. Во всяком случае, любители фирменных бургеров и картошки фри прощаются с любимыми вкусами. Ну а 270-килограммовый Лука Затравкин решился на радикальные меры.

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Лука Затравкин заявил, что Россия подвергается экономическому и психологическому геноциду со стороны США. В знак протеста Затравкин приковал себя ко входу ресторана сети "Макдоналдс" наручниками. В манифесте, который распространил музыкант, он утверждает, что власти Штатов лишают его и всех россиян возможности выбора, а демократические свободы, прославляемые США, оказались фикцией.

"Повсеместно пропагандируя философию толерантности и демократии, они приучили нас к свободному образу мышления. Мы поняли, что можно отличаться от других — и не стыдиться этого, что за это не наказывают. Однако, что происходит сейчас? Повсеместное ограничение нашей свобод, которые за последние 30 лет стали неотъемлемой частью нашей жизни", — отмечает Затравкин в манифесте.

Он подчеркнул, что политики из недружественных стран заставляют простых россиян, в числе которых и он, изменить свой привычный образ жизни. Пианист отметил, что он родился в год открытия в Москве первого ресторана "Макдоналдс", а теперь его лишают еды, которую он употреблял все эти годы.

"Сегодня я со всей ответственностью заявляю, что запрет на деятельность брендов, с которыми тесно связана распространением жизнь россиян — это экономический и психологический геноцид", — добавил Затравкин.