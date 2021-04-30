ВИДЕО: у звезды "Папиных дочек" и Авербуха появится ребенок
Foto: Instagram.com/liza_arzamasova

У российской актрисы, звезды сериала "Папины дочки" Лизы Арзамасовой и хореографа Ильи Авербуха появится ребенок. Об этом артистка сообщила в Instagram.

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Знаменитость выложила видео, на котором заметен ее округлившийся живот. На записи 47-летний Авербух приобнял супругу. В отдельных СМИ предположили, что Арзамасова на четвертом месяце беременности.

"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга", — подписала публикацию 26-летняя актриса. Подписчики поздравили пару со скорым появлением на свет нового члена семьи.

Отмечается, что для Арзамасовой это будет первенец. Для Авербуха, у которого есть 16-летний сын, ребенок станет вторым.

20 декабря прошлого года Арзамасова опубликовала видеозапись свадебной церемонии с Авербухом. Многие интернет-пользователи критиковали пару из-за разницы в возрасте.

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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)
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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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