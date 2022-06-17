ВИДЕО. "Ужас и холод". Светлана Лобода посетила родной город, разрушенный войной

Певица Светлана Лобода, которая последние несколько лет работала в России, а теперь живет в Латвии, приехала в Киевскую область, где посетила деоккупированный Ирпень и побывала у одного из мостов, разрушенных во время наступления.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили все, что происходило здесь!" — заявила Лобода.



В следующем посте она показала видео развалин местного дома культуры:

"Мой родной город. Любимый. Земля моего детства и тёплых воспоминаний. Разрушенные дома, вмятины от гусениц танков, пробоины от ракет, многочисленные повреждения от осколков и пулемётов, дотла сгоревшие дома, уничтоженный Дом культуры. Внутри только застывший ужас и холод…" — написала певица.