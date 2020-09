ВИДЕО: В Сети показали ролик с 20-летним Киану Ривзом - и это совсем другой человек

Самая печальная кинозвезда Киану Ривз не всегда был таким. Об этом говорит видеоролик, где актера можно увидеть в 20-летнем возрасте.

Фрагменты репортажа, который вел тогда еще репортер канадского телеканала СВС, опубликован в аккаунте вещательной компании в Twitter. Юный Киану рассказывает о первой в Канаде конвенции мишек Тедди в 1984 году.

Улыбчивый молодой человек веселится, общается с участниками фестиваля и дурачится с плюшевыми медвежатами и, судя по всему, даже не подозревает, что скоро станет большой кинозвездой.

Who better to honour a childhood favourite than Canada's beloved Keanu Reeves!