ВИДЕО: Внучка Игоря Крутого позорит его в соцсетях

Российский композитор Игорь Крутой опубликовал ролик со своей внучкой Деми Роуз. Судя по всему, маленькая командирша вьет из знаменитого деда веревки.
В видеоролике, который Крутой опубликовал в Instagram, можно увидеть его дочь Александру и внучку Деми. "У меня тяжелая семья", - говорит композитор в ответ на непослушание малышки. Затем Деми Роуз строго напоминает дедушке, что он забыл помыть руки. "Что же ты меня в Интернете позоришь?", - отвечает ей Крутой, а Деми многозначительно показывает пальцем в сторону раковины.
View this post on Instagram
Вожусь со своими девчонками... В семье обнаружился Мойдодыр-Деми, которую приучали всё время мыть руки, а теперь пошла ответка и она требует это от всех, подошедших к ней... 😂😂😂 Что-то хорошее я сделал в прошлой жизни, если в этой Господь послал мне такую доченьку, как Сашенька ❤️❤️❤️ #дочка #внучка #семья @sashkrut