ВИДЕО: Внучка Игоря Крутого позорит его в соцсетях

Российский композитор Игорь Крутой опубликовал ролик со своей внучкой Деми Роуз. Судя по всему, маленькая командирша вьет из знаменитого деда веревки.

В видеоролике, который Крутой опубликовал в Instagram, можно увидеть его дочь Александру и внучку Деми. "У меня тяжелая семья", - говорит композитор в ответ на непослушание малышки. Затем Деми Роуз строго напоминает дедушке, что он забыл помыть руки. "Что же ты меня в Интернете позоришь?", - отвечает ей Крутой, а Деми многозначительно показывает пальцем в сторону раковины.