ВИДЕО: Внучка Игоря Крутого позорит его в соцсетях
Foto: DELFI

Российский композитор Игорь Крутой опубликовал ролик со своей внучкой Деми Роуз. Судя по всему, маленькая командирша вьет из знаменитого деда веревки.

В видеоролике, который Крутой опубликовал в Instagram, можно увидеть его дочь Александру и внучку Деми. "У меня тяжелая семья", - говорит композитор в ответ на непослушание малышки. Затем Деми Роуз строго напоминает дедушке, что он забыл помыть руки. "Что же ты меня в Интернете позоришь?", - отвечает ей Крутой, а Деми многозначительно показывает пальцем в сторону раковины.

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Шоу-бизнес часто упрекают в том, что во всех проектах одни и те же имена, одни и те же песни... Учитывая этот фактор, я начал подготовку к гастрольному туру 2020. Как вам моя новая исполнительница и её репертуар? #внучка #песни #тур

A post shared by Игорь Крутой (@igorkrutoy65) on Jan 17, 2020 at 1:00pm PST

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