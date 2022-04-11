ВИДЕО: "Вы моя семья". Стивен Сигал отметил 70-летие в компании с Соловьевым и Симоньян
Foto: TASS/Scanpix

Звезда боевиков Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, отметил 70-летний юбилей в Москве.

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Как пишут российские СМИ, гостями киноактера на праздновании в одном из московских ресторанов были многочисленные знаменитости - главный редактор RT Маргарита Симоньян с мужем Тиграном Кеосаяном, актер Алексей Чадов, певец Анатолий Цой, продюсер Виктор Дробыш. А благодарственную речь именинника с английского переводил телеведущий Владимир Соловьев.

"Вы моя семья. Мои друзья, - сказал Сигал. - Мы вместе. И в тяжелые времена, времена сытые и во времена голодные". Запись этой речи была опубликована в сети.

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