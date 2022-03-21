ВИДЕО: Я боюсь возвращаться. Чулпан Хаматова подтвердила, что переехала в Латвию

Она также рассказала, что после открытого письма Путину, которое Хаматова и ее коллеги написали 25 февраля, к ней обращались "неофициальные структуры" и дали понять, что возвращаться нежелательно.

Как она будет жить здесь, Хаматова пока не знает. Денег хватит на несколько месяцев. Предложения о работе есть, но пока очень неопределенные.

Напомним, об отъезде Хаматовой из России СМИ сообщили еще 8 марта, но тогда в театре "Современнике", где служит актриса, эту информацию опровергли.

У актрисы в Латвии есть дом в Аматциемсе, об этом она рассказывала еще в 2016 году.