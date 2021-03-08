ВИДЕО: Зачем поющие люди с плакатами окружили дом Пугачевой
Foto: Kadrs no video

В минувшие выходные под стенами "замка" Аллы Пугачевой и Максима Галкина в поселке Грязи прошел несанкционированный митинг.

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Около двух десятков человек пришли к воротам звездной семьи с плакатами. Но не протестовать. Таким образом поклонники (а это были именно они) поздравили свою любимую певицу с первым воскресеньем весны - этот праздник она сама себе придумала еще в юности и с тех пор его отмечает, называя "праздником желтых цветов". А друзья и близкие дарят ей цветы всех оттенков желтого. Завершается неформальное празднование "заклинанием" - Алла Пугачева произносит: "Весну разрешаю".

Вот и в этот раз собравшиеся у дома артистки фанаты хором просили: "Алла, разреши весну". На что она, стоя на стене, ответила: "Это силы небесные весну разрешают, попросите у них, чего желаете".

Все происходящее снимал супруг Пугачевой Максим Галкин, который поделился видеороликом в соцсетях, поблагодарив поклонников супруги за поздравления и верность традиции.

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