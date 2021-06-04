ВИДЕО: Жена поп-звезды Робби Уильямса побрила его налысо и показала процесс
Foto: Vida Press

Жена британского поп-певца Робби Уильямса, американская актриса Айда Филд, побрила его налысо и сняла процесс на камеру.

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На размещенных в соцсети кадрах пара запечатлена на балконе собственного дома. 42-летняя Филд взяла в руки электрическую бритву и постепенно начала удалять отросшие волосы 47-летнего исполнителя. "Когда дело доходит до его волос — это либо все, либо ничего. В результате мы ничего не оставили", — подписала она пост.

Поклонники принялись обсуждать изменения во внешности Уильямса в комментариях и отметили, что он выглядит "на 20 лет моложе". "Он словно стал тем самым Робби из 90-х", "Боже, какой неожиданный сюрприз!", "Ему очень идет", "Он словно помолодел!", "Так гораздо лучше!" — высказывались они.

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Lenta.ru

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