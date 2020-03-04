ВИДЕО: Жириновский бодро сплясал под Little Big

Российский политик Владимир Жириновский выразил одобрение выбора участника "Евровидение" от России, опубликовав видеоролик в Twitter.
В коротком видео Жириновский жизнерадостно танцует под песню Faradenza коллектива Little Big, который выступит на европейском песенном конкурсе от России. "Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей", — написал политик.
Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет Окей pic.twitter.com/qFODvgkYmr— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) March 4, 2020