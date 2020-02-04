ВИДЕО: Злые подписчики заставили Валерию раздеться и показать тело
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Российская певица Валерия ответила хейтерам, критикующим ее образ жизни, публикацией видеоролика с занятиями фузкультурой.

Поводом к публикации стало замечание о бесполезности здорового образа жизни в комментариях к одному из постов Валерия. По словам певицы, она пообещала показать себя в полуодетом виде, так как хейтеры усомнились, что под одеждой певицы может быть упругое и подтянутое тело - слишком уж она стройная. "Если раздеть, то вся кожа висит", - написал кто-то из комментаторов.

"Ехидным подписчикам, настаивающим на бесполезности ЗОЖа, посвящается. В комментарии к предыдущему посту я пообещала одной такой злобствующей мадам выложить видео в полуодетом виде", — пояснила Валерия в подписи к видеоролику.

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Ехидным подписчикам, настаивающим на бесполезности ЗОЖа, посвящается. В комментарии к предыдущему посту я пообещала одной такой злобствующей мадам выложить видео в полуодетом виде. И ещё, с профессиональными спортсменами не соревнуюсь, сравнивать себя с девушками - моделями не собираюсь, иду своей дорогой - результами очень довольна. @13nazima #ТысячиИсторий #1000историй #fitness #домашниетренировки #жизньтакаякакесть

A post shared by VALERIYA (@valeriya) on Feb 2, 2020 at 8:12am PST

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