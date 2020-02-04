ВИДЕО: Злые подписчики заставили Валерию раздеться и показать тело

Российская певица Валерия ответила хейтерам, критикующим ее образ жизни, публикацией видеоролика с занятиями фузкультурой.

Поводом к публикации стало замечание о бесполезности здорового образа жизни в комментариях к одному из постов Валерия. По словам певицы, она пообещала показать себя в полуодетом виде, так как хейтеры усомнились, что под одеждой певицы может быть упругое и подтянутое тело - слишком уж она стройная. "Если раздеть, то вся кожа висит", - написал кто-то из комментаторов.

"Ехидным подписчикам, настаивающим на бесполезности ЗОЖа, посвящается. В комментарии к предыдущему посту я пообещала одной такой злобствующей мадам выложить видео в полуодетом виде", — пояснила Валерия в подписи к видеоролику.