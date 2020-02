ВИДЕО: Злые подписчики заставили Валерию раздеться и показать тело

View this post on Instagram

Ехидным подписчикам, настаивающим на бесполезности ЗОЖа, посвящается. В комментарии к предыдущему посту я пообещала одной такой злобствующей мадам выложить видео в полуодетом виде. И ещё, с профессиональными спортсменами не соревнуюсь, сравнивать себя с девушками - моделями не собираюсь, иду своей дорогой - результами очень довольна. @13nazima #ТысячиИсторий #1000историй #fitness #домашниетренировки #жизньтакаякакесть

