ВИДЕО: Злые подписчики заставили Валерию раздеться и показать тело

Российская певица Валерия ответила хейтерам, критикующим ее образ жизни, публикацией видеоролика с занятиями фузкультурой.
Поводом к публикации стало замечание о бесполезности здорового образа жизни в комментариях к одному из постов Валерия. По словам певицы, она пообещала показать себя в полуодетом виде, так как хейтеры усомнились, что под одеждой певицы может быть упругое и подтянутое тело - слишком уж она стройная. "Если раздеть, то вся кожа висит", - написал кто-то из комментаторов.
"Ехидным подписчикам, настаивающим на бесполезности ЗОЖа, посвящается. В комментарии к предыдущему посту я пообещала одной такой злобствующей мадам выложить видео в полуодетом виде", — пояснила Валерия в подписи к видеоролику.
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Ехидным подписчикам, настаивающим на бесполезности ЗОЖа, посвящается. В комментарии к предыдущему посту я пообещала одной такой злобствующей мадам выложить видео в полуодетом виде. И ещё, с профессиональными спортсменами не соревнуюсь, сравнивать себя с девушками - моделями не собираюсь, иду своей дорогой - результами очень довольна. @13nazima #ТысячиИсторий #1000историй #fitness #домашниетренировки #жизньтакаякакесть