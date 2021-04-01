ВИДЕО: Знаменитые люди Латвии включились в рекламу вакцинации
Foto: Kadrs no video

Министерство здравоохранения и Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) привлекли к кампании по массовой вакцинации многочисленных латвийских знаменитостей - от Лаймы Вайкуле до экс-президента Валдиса Затлерса.

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Ролик, который минздрав и ЦКПЗ уже опубликовали в соцсетях, снят в рамках кампании "Миллион причин вакцинироваться". В нем приняли участие певица Лайма Вайкуле, актер Ивар Калниньш, режиссер Виестур Кайришс, лидер рок-группы Dzelzs Vilks Юрис Каукулис и многие другие. Каждый из них рассказывает о своей мотивации для получения прививки от Covid-19.

В данный момент видео вышло только на латышском языке и с латышскими субтитрами, однако представители министерства рассказали, что обязательно будет и русскоязычный вариант.

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