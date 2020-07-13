ВИДЕО: Звезда 1990-х Андрей Губин впервые за долгие годы спел на публике

Поэт-песенник Илья Бардо, принимавший участие в пятом сезоне шоу "Голос", опубликовал в Instagram видеоролик с выступлением Андрея Губина. Музыкант спел дуэтом с 46-летним артистом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пост с Губиным собрал множество восхищенных комментариев от поклонников артиста. Пользователи отметили отлично сохранившиеся вокальные данные музыканта и выразили желание снова увидеть его на большой сцене.

Официальный фан-аккаунт артиста, на который подписаны 26 тыс. человек, опубликовал репост видеоролика Бардо. Организатор сообщества призналась, что при виде выступающего Губина у нее "навернулись слезы радости и счастья".

В декабре прошлого года портал StarHit со ссылкой на саундпродюсера Тараса Ващишина сообщил о том, что Губин готовит новый материал для возвращения на сцену. "У меня хорошие новости для огромной армии поклонников Андрея. Теперь я чувствую: он вернется", — сказал друг и продюсер артиста. Издание сообщало, что 46-летний певец покинул эстраду из-за левосторонней прозопалгии лица, одним из симптомов которой были постоянные лицевые боли. По словам Ващишина, в 2019 году музыкант уже чувствовал себя хорошо и начал работу над новыми композициями.

"К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится", — заверил продюсер. Также он рассказал, что за время паузы в карьере Губин продолжал сочинять стихи, многие из которых "могут превратиться в настоящие хиты". Отвечая на вопрос о возможном гастрольном туре, коллега музыканта предположил, что "должно быть все", но не смог сказать ничего конкретного.

В январе Губин опроверг распространенную Ващишиным информацию о том, что он якобы возвращается в шоу-бизнес. По словам музыканта, он отказывается сотрудничать с продюсерами и концертными директорам, которые засыпали его предложениями о работе из-за слухов о возвращении на сцену. "Это чушь. Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал", — цитирует Губина "Экспресс-газета".

Согласно окружению Губина, он долгое время вел затворнический образ жизни, страдал психологическими расстройствами и зарабатывал себе на жизнь написанием мелодий.