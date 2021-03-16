ВИДЕО: Звезда мыльных опер Наталия Орейро спела про самоизоляцию по-русски
Foto: Sputnik/Scanpix

Уругвайская актриса и певица, звезда сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро спела про самоизоляцию на русском языке. Клип на ее песню "Будем танцевать" был опубликован на YouTube-канале группы Bajofondo, которая также приняла участие в записи трека.

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В ролике артистка поет на русском и испанском языках. В песне можно услышать строки: "Под замком, одна и на диване ритм услышу музыкальный, возьму маску и при всем параде выйду подышать".

Как рассказали представители Орейро в беседе с ТАСС, новая композиция "была написана в разгар пандемии и записана в пяти разных студиях, расположенных в Буэнос-Айресе, Монтевидео и Лос-Анджелесе".

Летом 2020 года артистка заявила о своем желании получить российское гражданство. Эта идея пришла ей в голову после участия в шоу Ивана Урганта, в ходе которого ведущий в шутку предложил Орейро стать россиянкой. Она ответила, что поклонники из России, зная о ее любви к их стране, дарят ей ненастоящие российские паспорта.

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