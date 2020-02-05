ВИДЕО: Звезда "Властелина колец" сплясал Skibidi вместе с Little Big
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Участники российской группы Little Big станцевали свой вирусный танец Skibidi со звездой "Властелина колец" Элайджей Вудом.

Это произошло на премьере хоррор-фильма "Иди к папочке" в Лос-Анджелесе, запись танца появилась в сети. В ролике можно увидеть, что с Вудом танцуют Илья "Ильич" Прусикин и Софья Таюрская.

Ранее Little Big были названы среди претендентов на поездку на международный песенный конкурс "Евровидение" от России.

@littlebig
Attended a Come to Daddy movie premiere in LA. Thanks Elijah Wood! #cometodaddymovie
♬ Skibidi - Little Big

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