Виктория Бекхэм получила миллион фунтов за отказ петь в Spice Girls

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм заработала около миллиона фунтов на воссоединении группы Spice Girls, хотя и отказалась вновь петь в коллективе. Об этом сообщает The Sun.

Она получила одну пятую от всех доходов с рекламы, лицензионных соглашений и продаж фирменных товаров группы.

Тем временем модельный бизнес Бекхэм уже не первый год не приносит прибыли. Убытки ее компании за 2019 год составили 12 миллионов фунтов.

В прошлом году участницы группы провели гастрольный тур из 13 концертов. За этот период они заработали 4,5 миллиона фунтов.

Ранее бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и его супруга приняли решение о постройке секретного тоннеля под землей. Он предназначен для экстренного побега пары с детьми из особняка в британском Котсуолде в случае опасности.