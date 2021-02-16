Вирус не подтвержден. Михаил Боярский попал в больницу

Народный артист России Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке" со ссылкой на жену актера Ларису Луппиан.

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Диагноз актера пока неизвестен, коронавирус у него не подтвержден. Отмечается, что десять дней назад Боярский прошел вакцинацию от инфекции. "Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей", — отметила супруга артиста.

Утверждается, что 71-летний Михаил Боярский в сознании. В телефонном разговоре артист сказал, что у него уже все в порядке.