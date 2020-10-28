instagram.com/mvitorgan
Foto: instagram.com/mvitorgan

Российский актер Максим Виторган вспомнил об угрозах писателю Александру Цыпкину из-за ревности к журналистке Ксении Собчак. Запись интервью c артистом была опубликована на YouTube-канале "Света вокруг света".

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По словам Виторгана, он узнал от певицы Глюкозы, что телеведущая, которая на тот момент была его супругой, посетила творческий вечер публициста и при этом не сказала мужу об этом. После этого актер через приятеля решил узнать номер телефона Цыпкина.

"В общем, я говорю: "Если вы еще раз позвоните или напишете моей жене, я воткну вам палец в один глаз, выткну из другого и вырву переносицу". Там возникла пауза. На что он мне сказал: "Хорошо, но вам придется встать в очередь"", — рассказал актер. Он добавил, что на самом деле злился на Собчак, а Цыпкину "досталось ни за что".

Виторган пояснил, что позднее он лично познакомился с писателем. Он добавил, что в настоящее время Цыпкин входит в круг его близких людей.

Ранее актер опроверг информацию о том, что у него была драка с режиссером Константином Богомоловым из-за Ксении Собчак. Он также заявил, что они с журналисткой были очень разными людьми.

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Source

Lenta.ru

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Source

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Ксения Собчак
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