Поклонники многих знаменитых людей иногда готовы платить существенные суммы, чтобы приобрести вещь, некогда принадлежавшую их кумиру.

И речь не только о коллекционерах лимитированных записей Beatles или платьев Мэрилин Монро, свои пламенные фанаты есть и у российских поп-звезд и прочих известных людей.

На крупнейшей "доске" объявлений России можно найти множество предложений, среди которых встречаются и необычные вещи. Или вполне обычные, но по необычной цене.

Например, отпечаток руки ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске, сделанный в шоколаде. За него владелец хочет 100 тысяч рублей (1283 евро по текущему курсу). Как отмечается в объявлении, хозяин лота купил этот шоколад на благотворительном аукционе в 2013 году.

Столько же стоит автограф Лолиты Милявской. "Оригинал!", - пишет автор объявления.

Для поклонников рэп-исполнителя Егора Крида предлагается гидрокостюм, использованный артистом на съемках одного из клипов. Адекватна ли предлагаемая цена - 500 тысяч рублей (6,4 тысячи евро), покажет время.

За 370 тысяч рублей (4,7 тысяч евро) можно купить старые пуанты Анастасии Волочковой, в которых она танцевала, будучи примой Мариинского театра. Как пишет продавец, пуанты балерина подарила поклоннице в 1996 году, подписав на память. "Имеется переписка, доказывающая, что пуанты принадлежали именно ей и были подписаны в 1996 году, так же имеется личное одобрение балерины на продажу этого уникального товара", - отмечается в тексте объявления.

Кстати, о балете. На сайте можно найти заграничный паспорт легендарной Галины Улановой, выданный ей в 1992 году. При желании, отмечает продавец, можно сделать криминалистическую экспертизу. Стоит документ 350 тысяч рублей (чуть меньше 4,5 тысяч евро).

Дубленку, в которой Майкл Джексон выступал в Москве в 1993 году, можно приобрести за 300 тысяч рублей (3,85 тысяч евро). Как утверждает продавец, ныне покойный артист подарил дубленку его дедушке.

А вот куртку певца Дмитрия Колдуна (помните такого?) можно купить всего за 180 тысяч рублей (2,3 тыс. евро). В объявлении указывается, что изготовленная дизайнерами специально для исполнителя куртка изначально стоила 10 тысяч евро.

Визитки нынешнего президента России Владимира Путина, некогда служившего в мэрии Санкт-Петербурга, на Avito представлены в изобилии. Разнится и цена на них - от 400 тысяч рублей (5,1 тыс. евро) до 1,5 миллионов рублей (19,2 тысячи евро). Миллион рублей (1,3 тыс. евро) стоит автограф.

Столько же стоит визитка лидера ЛДПР Владимира Жириновского с его подписью.

Владелец демо-кассеты Земфиры с рабочими версиями трех ее первых песен готов "отдать" ее за символические 8 миллионов рублей (102 тыс. евро) "тем, у кого деньги занимают много места для их хранения и отнимают много времени для их пересчета". По словам автора объявления, кассета получена от самой певицы в апреле 1998 года. "Без торга, - предупреждает он, - буквально от сердца отрываю".

Тем, кто предпочитает кумиров и музыку попроще, предлагают компакт-диск Ольги Бузовой с автографом - всего за 349 тысяч рублей (4,5 тыс. евро).

Ну и самый удивительный лот, мимо которого нельзя пройти - рентгеновский снимок ребер рэп-исполнителя Фейса (Ивана Дремина). Никакого описания в объявлении нет, но цена впечатляет - 4 миллиона рублей (51 тыс. евро).