Популярный британский комик Саша Барон Коэн в образе фермера выступил на митинге консерваторов. Он призвал со сцены к радикальным мерам по борьбе с людьми либеральных взглядов и пел оскорбительные песни про оппонентов действующего президента США Дональда Трампа. Зрители подпевали под аккомпанемент комика.

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В субботу в парке наследия Олимпии состоялся митинг ультраправых консерваторов под названием "Марш за наши права 3". По словам организаторов акции, Саша Барон Коэн замаскировался под лидера политического инициативного комитета, который хотел выступить спонсором мероприятия. Звезда фильма "Борат" вышел на сцену в образе реднека-музыканта и начал исполнять неполиткорректные песни.

Так, он призвал "вколоть уханьский грипп всем либералам", в частности экс-президенту Бараку Обаме, и отправить за решетку члена Демократической партии Хиллари Клинтон. Комик также предложил порубить членов Всемирной организации здравоохранения, "как это делают саудовцы", и сбросить на Китай атомную бомбу, "как во Второй мировой". Публика радушно приняла выступление комика и даже подпевала ему.

Саша Барон Коэн привел собственную команду безопасности, которая не позволила организаторам акции выгнать его со сцены или отключить электропитание во время перфоманса. Организация The Washington State Three Percenters прокомментировала произошедшее в своем Facebook. В посте было сказано, что организация была потрясена выступлением артиста, который озвучил серию "расистских и антисемитских шуток и песен".

"В наши ряды входят представители всех рас, религий и вероисповеданий, и такое отвратительное поведение никогда не допускается внутри нашей группы, а если оно когда-либо и возникает, то вызывает немедленное увольнение виновного", — написано в заявлении.

Саша Барон Коэн известен своими экстраординарными перфомансами. В своем сериале "Кто такая Америка" актер притворялся вымышленными персонажами и брал интервью у известных политиков-консерваторов, бизнесменов и деятелей культуры США. Он делал все возможное, чтобы участники интервью выставили себя в неприглядном свете. Так, комик перевоплощался в доктора философии Билли Уэйна Рудика для разговора с Берни Сандерсом — бывшим претендентом на участие в выборах США и сенатором страны. В образе экс-агента израильской разведки он предлагал республиканцам создать специальную программу для обучения трехлетних детей владению оружием. Практически все участники разговора одобрили абсурдную идею Коэна.

"В Америке есть огромная проблема — массовые убийства в школах. Национальная стрелковая ассоциация США хочет решить эту проблему, вооружив учителей. Это сумасшествие! Они должны вооружить детей", — говорил Коэн.

Кроме того, британский комик в образе бывшего заключенного предлагал консультанту Калифорнийской галереи продать картины, написанные экскрементами.

Проект "Кто такая Америка?" до последнего держался в секрете, а его название было оглашено лишь за неделю до предполагаемой премьеры. Выступление британского комика на митинге заставило задуматься поклонников о возможной подготовке ко второму сезону "Кто такая Америка?" Подогревает интерес и молчание компании Showtime, которая не отменила сатирическое шоу, но, правда, и не возобновила. Компания также отказывается от любых комментариев по выходу второго сезона сериала Саши Барона Коэна.