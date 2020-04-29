Владелец Lido Гунар Кирсон признался, что его первый брак распался из-за измены

Латвийский предприниматель, владелец сети ресторанов Lido Гунар Кирсонс в интервью программе Rezervēts телеканала 360TV рассказал, что сожалеет о своей ошибке.

Бизнесмен назвал бывшую жену самой красивой женщиной на свете. На вопрос ведущего, не деньги ли привлекают в нем женщин, он уверенно заявил, что за годы брака супруга Лариса ни разу не попросила у него ни сантима.

Он до сих пор жалеет, что когда-то увлекся другой женщиной, причинив жене боль. "Мы были очень счастливы, - говорит Кирсонс, - но расстались по моей вине. Я не должен был так поступать".

Он всегда с огромным уважением отзывается о Ларисе, которая была с ним рядом и в хорошие, и в трудные времена. По словам Кирсонса, их общая дочь Эвия и внук Алберт - самая большая радость в его жизни.

Несколько лет назад стало известно, что после развода Кирсонс был еще раз женат - на немке, имя которой он раскрывать не захотел, и у него в Германии есть дочь Эмилия. Из-за разности менталитетов пара не смогла ужиться и рассталась. В интервью журналу Santa в 2014 году бизнесмен рассказал, что взял на себя расходы по содержанию девочки и поддерживает с ней постоянную связь - звонит ей и дважды в месяц навещает. Он очень хотел, чтобы дочь говорила на латышском, поэтому нанял няню, которая бы научила девочку языку отца.