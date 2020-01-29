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Foto: Publicitātes foto

Музыкант Владимир Кузьмин тайно обвенчался со своей бывшей женой Екатериной Трофимовой. По словам женщины, они развелись после 17 лет брака из-за кризиса в отношениях, но через полтора года решили воссоединиться.

"Мы планируем пожениться, действительно. Пока, правда, не выбрали точную дату, но наверняка все произойдет в этом году. На самом деле мы с Владимиром уже обвенчались. Так что главные клятвы верности друг другу дали", — рассказала невеста Кузьмина, которая младше его на 27 лет, изданию StarHit.

После развода артист начал встречаться с 27-летней яхтсменкой Светланой Карпухиной, но не мог забыть о бывшей жене. Она постоянно была с Кузьминым на связи, посещала его концерты, а в ноябре 2019-го бывшие супруги решили воссоединиться. "Ну как-то, наверное, тяжело уже стало обоим. Мы долго были в браке. Возможно, немного устали друг от друга. Но, видите, не получилось у нас расстаться", — сказала третья жена музыканта.

Первой официальной супругой Кузьмина была поэтесса Татьяна Артемьева, написавшая слова к нескольким его песням. В течение 13 лет брака у них родились трое детей, двое из которых трагически скончались. Дочь Елизавету зарезал любовник в ее собственной квартире, а сын Степан упал с 18-го этажа, пытаясь спастись от пожара в квартире. Младшая дочь Кузьмина и Артемьевой София поддерживает добрые отношения с отцом и его нынешней возлюбленной.

Причиной расторжения первого брака артиста стали его постоянные измены. По словам Артемьевой, он постоянно ее обманывал и во время гастролей заводил отношения на стороне. В ходе передачи "ДНК" на телеканале НТВ она заявила, что их брак разрушила народная артистка СССР Алла Пугачева, у которой якобы было три беременности от Кузьмина. "Он предателем был всегда. Он был бабником. Алла Пугачева никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество", — сказала Артемьева.

В мае прошлого года Пугачева поздравила музыканта с 64-летием. Она опубликовала в Instagram пост с фотографией певца и лаконичной подписью "С днем рождения! Кузьмин". Сам музыкант позже признался, что его страсть к Пугачевой оказалась недолгой, и они расстались через год после начала отношений. Тем не менее, Кузьмин отметил, что благодарен артистке за помощь в профессиональном росте. "У нас был творческий союз, небольшой роман, не более. Когда мы были вместе, я писал ей песни, она их с благодарностью исполняла, говорила, что это хорошие и талантливые работы. Но мне не хотелось быть в тени Пугачевой. Тем более я — рокер, а с ней мне приходилось превращаться в попсовика. Я понял, что как музыкант деградирую. Я — птица вольная. А с Аллой были правила. Но какие для рокера могут быть правила?" — говорил он.

Вторым официальным браком Кузьмина стал союз с американской моделью Келли Керзон. В начале 90-х они познакомились в США, затем поженились в России и стали жить поочередно в двух странах. Вскоре эти отношения закончились, и в 1993 году артист закрутил роман с актрисой Верой Сотниковой. Их гражданский брак продлился семь лет. "Буквально через два дня он уже жил в моей квартире, — рассказывала Сотникова. — Как только я с ним познакомилась, я поняла, что на мне ответственность за этого гения. Я стала делать все, что было в моих силах. Я стала ему женой, сестрой, режиссером его клипов, администратором, гримером, костюмером. Всем".

Постоянные измены Кузьмина во время гастролей и разгульный образ жизни разрушили его отношения с актрисой. Помимо троих детей от первого брака и приемного сына Никиты у музыканта есть две внебрачные дочери.

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