Владимир Винокур обнародовал результаты анализа на коронавирус

Артист Владимир Винокур поделился результатами теста на коронавирус COVID-19 в Instagram.

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На своей странице он опубликовал документ, из которого следует, что коронавирус у артиста не обнаружен. "Дорогие друзья, должен поделиться с вами радостным событием", — подписал он галерею из фотографий. Также Винокур показал снимок, на котором врач в защитном костюме берет у него мазок.

Винокуру пришлось сдать анализ, поскольку он контактировал со своим другом и коллегой Львом Лещенко, у которого ранее был подтвержден коронавирус.