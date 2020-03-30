Владимир Винокур обнародовал результаты анализа на коронавирус
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Артист Владимир Винокур поделился результатами теста на коронавирус COVID-19 в Instagram.

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На своей странице он опубликовал документ, из которого следует, что коронавирус у артиста не обнаружен. "Дорогие друзья, должен поделиться с вами радостным событием", — подписал он галерею из фотографий. Также Винокур показал снимок, на котором врач в защитном костюме берет у него мазок.

Винокуру пришлось сдать анализ, поскольку он контактировал со своим другом и коллегой Львом Лещенко, у которого ранее был подтвержден коронавирус.

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