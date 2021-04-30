Внесен в "черный список": Моргенштерну запрещен въезд в Украину

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского рэпера Моргенштерна в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны, и запретило ему въезд в Украину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как пишет портал телеканала "Дождь", Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев) включили в реестр по требованию Службы безопасности Украины. Причины такого требования не уточняются.

Власти Украины стали запрещать въезд в страну российским музыкантам, политикам и общественным деятелям после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Среди них — Олег Газманов, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Боярский, Григорий Лепс и Сергей Безруков. Также в черный список попал французский актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство.

Ранее в России на Моргенштерна составили протокол за пропаганду наркотиков в клипах, сообщал источник ТАСС. Кроме того, ФАС признала ролик "Альфа-банка" с Моргенштерном нарушающим закон о рекламе из-за демонстрации алкоголя и непристойного и унижающего изображения женщин.