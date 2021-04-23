Внешний вид дочери Мадонны в новой откровенной фотосессии вызвал споры в сети
Foto: Vida Press

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны, модель Леон Лурдес, приняла участие в откровенной съемке для модного журнала Vanity Fair и своим внешним видом вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте издания.

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На первом снимке 24-летняя знаменитость возле бассейна в бюстгальтере со стразами и черных мини-шортах. На втором — в кружевных трусах, капроновых колготках в мелкий горох и черном топе без рукавов, на ногах модели туфли-лодочки на каблуках, из украшений браслеты и кольца. Волосы Лурдес распущены, а на лицо нанесен яркий макияж.

Публикация набрала больше 15 тысяч лайков. Некоторые подписчики журнала принялись критиковать внешний вид героини съемки. "Вау, пластическая хирургия! Слишком плохо. Раньше она была милой", "Сперва я подумала, что это парень", "Она похожа на трансвестита", "Мерзость", "Еще одна сестра Кардашьян", — писали они.

Другие, напротив, восхитились образом модели: "Красивая и сногсшибательная, прямо как ее мать", "Горячо", "Она всегда была очень крутой!", "Потрясающая", "Красивые снимки".

Ранее в апреле Леон Лурдес раскритиковали за небритые подмышки на фото в мини-платье. На размещенном в сети фото 24-летняя знаменитость в обнимку с 62-летней матерью. Лурдес позирует в трикотажном зеленом мини-платье без рукавов, Мадонна одета в белое платье. "Побрейся, пожалуйста", — просили ее фанаты.

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Публикация от Vanity Fair (@vanityfair)

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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