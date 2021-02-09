Внучка Елизаветы II родила первенца
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения родила первенца, сообщает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

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Младенец стал девятым правнуком королевы.

Мальчик весом около 3,6 кг появился на свет в той же больнице, где супруга принципа Гарри Меган Маркл родила своего сына Арчи. Во время родов супруг принцессы Джек Бруксбэнк был рядом с женой.

И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо, указано в сообщении.

В декабре 2020 года о третьей беременности сообщила другая внучка Елизаветы II Зара Тиндалл.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)


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Елизавета II Меган Маркл принц Гарри
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