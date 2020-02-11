Внук королевы Елизаветы разводится со своей женой-канадкой
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс и его супруга Отэм подтвердили, что они разводятся. В официальном сообщении двора говорится, что это решение пара приняла в интересах своих дочерей и ради сохранения нормальных отношений.

В заявлении особо подчеркивается, что супруги в равной степени продолжат заниматься воспитанием дочерей - 9-летней Саванны и 7-летней Ислы.

О своем намерении расстаться пара объявила королеве и другим родственникам еще в прошлом году. Они прожили в браке 12 лет.

"Решение развестись и установить над детьми совместную опеку обсуждалось многие месяцы, и хотя это решение печально, оно - обоюдно", - сказано в сообщение королевского двора.

Наследник без титула

42-летний Питер - сын принцессы Анны (дочери королевы) и Марка Филлипса. Он - самый старший внук Елизаветы II и герцога Эдинбургского.

Хотя у самого Питера королевского титула нет, так как он наследник по женской линии и не является старшим членом королевской семьи, которые выполняют целый ряд церемониальных обязанностей.

На канадке Отэм Келли Питер Филлипс женился в 2008 году. Бракосочетание состоялось в часовне святого Георгия Виндзорского замка.

После женитьбы бабушка предложила ему титул графа, но он отказался, поэтому у его детей официальных титулов тоже нет.

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