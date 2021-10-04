Во дворце британской королевы нашли тайный ход в роскошный бар на соседней улице
Foto: AP/Scanpix

Родственник британской королевы Елизаветы II проболтался о секретном ходе, который связывает королевский дворец с роскошным баром на соседней улице, пишет Daily Mail.

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Муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк рассказал редактору издания о тоннеле между Сент-Джеймсским дворцом в Лондоне и отелем Dukes, расположенном неподалеку. По нему члены королевской семьи могут незаметно ходить в одноименный бар, где подают мартини за 17 фунтов стерлингов.

Любовь королевы к тайным ходам хорошо известна. В 2015 году телекомпания ITV нашла под одним из зеркал в Букингемском дворце потайную дверь в личные покои королевы.

Джек Бруксбэнк — европейский бренд-менеджер компании Casamigos Tequila. Его супруга — внучка Елизаветы II и дочь опального принца Эндрю, подозреваемого в сексуальном насилии над совершеннолетней.

Сент-Джеймсский дворец построен в XVI веке по приказу короля Генриха VIII и долгое время оставался одной из главных королевских резиденций в Лондоне. Утратил свое значение после переезда королевы Виктории в Букингемский дворец в первой половине XIX века.

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