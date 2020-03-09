Во Франции на 91-м году жизни умер великий шведский актер Макс фон Сюдов, сообщает Paris Match. Печальные новости сообщила вдова актера Катрин фон Сюдов.

"С разбитым сердце и бесконечной грустью мы сообщаем об уходе из жизни Макса фон Сюдова 8 марта 2020 года", — приводит ее слова издание. Катрин фон Сюдов также попросила поклонников творчество актера уважать семью актера, которая переживает утрату.

Макс фон Сюдов родился в шведском городе Лунд 10 апреля 1929 года. Еще в школе он стал часто принимать участие в любительских спектаклях, однако решил связать свою жизнь с актерским мастерством уже после службы в армии и поступил в школу при Королевском драматическом театре Швеции, где проучился с 1948 по 1951 годы.

Во время учебы его заметил постоянный режиссер театра Альф Шеберг, который снял фон Сюдова в двух своих фильмах — "Только мать" и "Фрекен Юлия". Последний стал экранизацией его же собственного спектакля.

Поворотный момент в карьере фон Сюдова произошел в 1957 году, когда его пригласил сняться великий Ингмар Бергман. Первой ролью актера у Бергмана стал рыцарь Антониус Блок в "Седьмой печати". Эпизод в начале фильма, где фон Сюдов играет на берегу моря в шахматы с воплощением Смерти, стал одним из самых узнаваемых и важных в истории кинематографа.

Фон Сюдов постепенно стал чуть ли не любимым актером Бергмана, снявшись у него в "Земляничной поляне", "Лице", "На пороге жизни", "Девичьем источнике", "Сквозь тусклое стекло" и "Причастии".

После признания картин "Девичий источник" и "Сквозь тусклое стекло", получивших премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке, фон Сюдова стали приглашать в голливудское кино. его дебютом в США стал эпический фильм о жизни Иисуса Христа "Величайшая из когда-либо рассказанных историй", где швед сыграл главную роль. Год спустя, в 1966-м, на экраны вышел фильм Дорджа Роя Хилла, за роль в котором фон Сюдов был номинирован на "Золотой глобус".

Огромная популярность пришла к фон Сюдову после главной роли в легендарном хорроре "Изгоняющий дьявола" Уильяма Фридкина, принесшем актеру вторую номинацию на "Золотой глобус".

Затем последовали хиты "Три дня Кондора", "Легионеры", "Флэш Гордон". В 80-е годы фон Сюдов сыграл ряд ролей в популярном жанровом кино — "Конан-варвар", "Никогда не говори "никогда" (фильм о Джеймсе Бонде, не входящий в канон), "Дюна" Дэвида Линча, "Бегство от сна".

В 1989 году фон Сюдов сыграл в картине Вуди Аллена "Ханна и ее сестры", получившей три премии "Оскар", а год спустя сам был номинирован на золотую статуэтку за роль в датском фильме "Пелле-завоеватель". Свою вторую номинацию актер получил уже в 2012 году за ленту "Жутко громко и запредельно близко".

Одной из самых известных поздних ролей фон Сюдова стало участие в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы". Последней работой актера на большом экране стала драма датчанина Томаса Винтерберга "Курск" о гибели российской подводной лодки в Баренцевом море.

Фон Сюдов также известен своими ролями в сериалах и телефильмах, включая "Гражданин Икс" о расследовании убийств Чикатило, исторический сериал "Тюдоры". Наиболее яркой на ТВ стала его роль Трехглазого ворона в суперхите "Игра престолов", за которую он был номинирован на "Эмми".