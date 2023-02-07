Каково это — видеть коллег, которые вдруг "пересели на боевых коней"? А веселого соседа с буквой Z на майке? Что значит, в 50 лет, на пике карьеры, все бросить и начать жизнь заново, на другом языке? Виноваты ли Пушкин и Толстой, что в 21-м веке случилась катастрофа? Есть ли шанс, что Россия изменится? Накануне гастролей 3 апреля в рижском театре Dailes с моноспектаклем "Я здесь" актер Анатолий Белый дал интервью порталу Delfi.

24 февраля прошлого года артист московского театра МХТ им. Чехова, широкой публике известный как звезда сериалов "Орлова и Александров", "Оптимисты" и "Садовое кольцо" Анатолий Белый твердо решил покинуть Россию.

Несколько месяцев ушли на сборы и оформление документов. Чтобы не подводить родной театр, он доиграл сезон. В том числе — роль Каренина в спектакле Дмитрия Крымова "Сережа", с которым Белый приезжал в Ригу три года назад. В конце постановки главная героиня неожиданно попадает в эпопею Василия Гроссмана "Жизнь и судьба": мать 18-летнего лейтенанта стоит у могилы сына. Этим нестандартным ходом режиссер как будто предсказал будущее...

После отъезда Анатолия Белого роль Каренина перешла к худруку Константину Хабенскому. А последним спектаклем актера на сцене МХТ, по какому-то опять же невероятному совпадению, стал булгаковский "Бег".

"Мне бы очень не хотелось говорить на тему, как совершался мой переезд, почему я принял такое решение, чувствую ли я себя эмигрантом, собираюсь ли вернуться в Россию и каким вижу ее будущее… Уже наотвечался — не могу больше, - честно предупредил перед интервью Анатолий Белый. - Понимаю, что мы не сможем все обойти, но давайте не углубляться в вопросы "что сказал Хабенский?" и "что сказали другие?" Прошу акцентироваться на сегодняшней жизни, на спектакле и перспективах в Израиле". Обещала, но все больные темы, разумеется, не обошли.

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