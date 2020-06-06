Всем известна мудрость о том, что не следует класть все яйца в одну корзину. На языке финансов это звучит солидно - диверсифицировать риски. И в то время как одни жалуются на отсутствие концертов и заработка во время локдауна, другие переключились на совсем другую деятельность.
Многие артисты имеют дополнительный бизнес - от выпуска брендовых вещей до собственных виноделен. О том, как российские звезды переориентировались во время "коронакризиса", пишет "Комсомольская правда".
Издание приводит в пример Григория Лепса, который владеет целой бизнес-империей: он выпускает очки, украшения, именную водку и фермерские продукты. Недавно вернувшаяся на российскую сцену Наталья Ветлицкая – владелица агентства по продаже недвижимости, рэпер Баста производит часы и спортивное питание, Филипп Киркоров торгует одеждой, а Иосиф Пригожин и Валерия являются совладельцами ресторанного бизнеса.
Бизнес есть у многих, однако не всем, как полагает "КП", удастся выйти из кризиса без потерь.
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