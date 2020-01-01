Kadrs no video
Foto: Kadrs no video

Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве. Фотография с французским миллиардером Антуаном Арно опубликована в ее Instagram-аккаунте.

В подписи к снимку модель отметила, что прошедший год был прекрасным и запоминающимся. "Не терпится отметить следующий год с нашими любимыми", — добавила она.

В комментариях подписчики, заметившие кольцо на безымянном пальце модели, спросили у Водяновой, действительно ли речь идет о свадьбе. Она эту информацию подтвердила.

О своем романе с Арно, с которым у модели двое общих детей, Водянова сообщила в 2011 году после развода с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

This year has been beautiful and very memorable 💫😇2020 here we come 💍♥️😍 Can't wait to celebrate next year with our loved ones @antoinearnault 💑🎩👰🏼

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 31 Дек 2019 в 4:04 PST

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Наталья Водянова

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
balets RIEKSTKODIS / Maskavas teātris KLASISKAIS BALETS Смотреть

балет Щелкунчик/ Московский театр «Классический балет»
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
JEVGEŅIJS GRIŠKOVECS - VIENLAICĪGI Смотреть

Евгений Гришковец 'Одновременно'
PUTNU OPERA Смотреть

ПТИЧЬЯ ОПЕРА
Рождественский фестиваль 2019 Смотреть

Рождественский фестиваль 2019
STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA Смотреть

Венский Штраус-фестиваль оркестр
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva

Comment Form