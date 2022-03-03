Война на Украине: Бенедикт Камбербэтч, Роберт Паттинсон, Хавьер Бардем и другие звезды о происходящем
Foto: Reuters/Scanpix

О вторжении России в Украину говорят и на всех светских мероприятиях звезды кино и шоу-бизнеса на Западе.

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На открытии именной звезды на Аллее славы актер Бенедикт Камбербэтч выразил свою поддержку народу Украины и народу России, который выступает "против клептократии и идиотизма правителей".

Об ужасах, которые переживают мирные граждане под обстрелами говорили Хавьер Бардем и Роберт Паттинсон.

Актер и режиссер Кеннет Брана отметил: "Ответ - в диалоге. Ответ заключается в попытке поставить себя на место другого человека. Это никогда не вторжение".

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BBC News Русская служба:

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