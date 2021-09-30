Вокалист группы Blink-182 победил рак

Вокалист и бас-гитарист американской панк-рок-группы Blink-182 Марк Хоппус вылечился от рака. Об этом музыкант рассказал в Instagram.

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"Только что был у своего онколога, я избавился от рака!" — сообщил он. 49-летний музыкант уточнил, что теперь ему необходимо раз в полгода проходить обследования.

О своей болезни Хоппус рассказал в июне этого года. Тогда он признался, что болен уже три месяца и проходит курс химиотерапии.

Марк Хоппус является одним из основателей коллектива Blink-182, существующего с 1992 года. Он также основал группу +44 и играет в супергруппе Simple Creatures.