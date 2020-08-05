Волочкова продает купель, чтобы оплатить штрафы
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Балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою купель, чтобы оплатить штрафы. Об этом она написала в Instagram.

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"Только продажа моей именной ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один "добрый человек" уже решил подарить ей взамен именную деревянную чашу.

В конце июня балерина посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, который находился на карантине из-за коронавируса. Ей выписали административные штрафы на 20 тыс. и 40 тыс. руб.

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Дорогие друзья, у меня сегодня сюрприз! Очень приятный! Вы знаете мою любовь к ледяной купели! Так вот сегодня один добрый человек решил мне ее подарить.. Именную. АВ.👍 купель! А изготовили ее специально для меня добрые люди Игорь @kupelmeister Это, правда, королевская купель!🙏 Но! Ещё возникла идея.. Я хочу выставить мою предыдущую купель на аукцион.. Только продажа моей ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию !😂 А вырученные Средства пойдут на оплату штрафов!!😂 #анастасияволочкова

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 4 Авг 2020 в 11:46 PDT

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Gazeta.ru

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