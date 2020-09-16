Возлюбленная Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Джоли
Foto: instagram.com/nico.potur

Новая возлюбленная Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски, ответила на вопрос о ненависти к бывшей жене актера Анджелине Джоли. Комментарий на эту тему она оставила под одним из постов в своем Instagram-аккаунте.

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27-летняя Потуральски разместила снимок, на котором она запечатлена в оранжевом платье и солнечных очках. "Счастливые люди не испытывают ненависти", — написала она.

В комментариях один из пользователей спросил: "Если так, то почему вы с Брэдом ненавидите Анджелину? Практикуй то, что проповедуешь, девочка". Потуральски ответила, что она ни к кому не испытывает ненависти, на что ей посоветовали не удалять комментарии о Джоли.

27 августа стало известно, что Питт начал встречаться с Потуральски. Модель отправилась в путешествие с актером на юг Франции. Позднее выяснилось, что она замужем. Источник из окружения модели объяснил, что Потуральски и ее супруг, 68-летний Роланд Мэри — сторонники открытых отношений.

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Happy people dont hate 🧡🧡🧡

A post shared by Nico (@nico.potur) on Sep 15, 2020 at 7:18am PDT

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

Tags

Анджелина Джоли Брэд Питт
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