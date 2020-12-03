Возможно, виагра. В Москве экстренно госпитализирован Бари Алибасов

Российский продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя артиста Вадима Горжанкина.

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Известно, что 73-летнему Алибасову стало плохо вечером. "Вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали. Если все будет нормально, в больнице он пробудет до субботы", — уточнил Горжанкин.

Причиной внезапного ухудшения состояния продюсера могла стать передозировка средства для увеличения потенции, побочные эффекты которого включают проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ранее СМИ сообщали, что Алибасов в скором времени станет отцом. Ребенка от продюсера ждет его помощница и массажистка Виктория Полторацкая. Представитель Алибасова отмечал, что пол будущего ребенка еще неизвестен, но продюсер уже придумал имена - в честь пандемии коронавируса. Дочь он намерен Пандемией, а сына — Ковидом.

В то же время 73-летний Алибасов официально все еще женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая подала на развод и судится с ним из-за квартиры.