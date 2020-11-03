Впервые за 10 лет. 86-летняя Софи Лорен появится в фильме Netflix

Одна из самых известных женщин мира Софи Лорен впервые за 10 лет снялась в полнометражном фильме. Лента "Вся жизнь впереди" выйдет на Netflix 6 ноября. В одном из недавних интервью 86-летняя актриса заявила, что очень любит кино и "никогда не перестанет сниматься".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Героиня 86-летней дивы — мадам Рози, которая присматривает за детьми местных проституток. Несмотря на занятость, женщина берется опекать трудного подростка Момо, промышляющего воровством на рынке. Юный иммигрант из Сенегала, к тому же, оказывается наркодилером и с трудом идет на контакт с пожилой попечительницей. Когда Момо узнает, что Рози пережила холокост, их отношения начинают налаживаться. Несмотря на огромную разницу в возрасте и культуре, они находят друг в друге много общего. Согласно источнику Indiewire, Netflix планирует выдвинуть кандидатуру актрисы на премию "Оскар".

Предыдущей полнометражной работой Лорен была биографическая драма 2010 года "Мой дом полон зеркал", посвященная истории ее жизни и карьеры. В 2014 году актриса снялась в короткометражной ленте ее сына Эдоардо Понти "Человеческий голос" по пьесе Жана Кокто. В монофильме она сыграла женщину, которая разговаривает по телефону с бывшим возлюбленным.

В каком-то смысле этот фильм стал прогнозом сегодняшней жизни Лорен, оказавшейся в изоляции из-за коронавируса. Сейчас итальянская звезда живет в Женеве вдали от двух сыновей, проживающих в США, — композитора Карло Понти-младшего и режиссера Эдоардо. Там же находятся ее четверо внуков. В интервью Variety актриса рассказала, что ушла на пенсию, чтобы проводить больше времени с семьей, но коронавирус надолго отрезал ее от родных.

"У меня на прикроватной тумбочке всегда лежали две книги, связанные с моей матерью. Одной из них был "Человеческий голос", который мы экранизировали пять лет назад, а другой — роман Ромена Гари, который вдохновил нас на фильм "Вся жизнь впереди", — поделилась актриса.

Во время пандемии коронавируса легендарный Педро Альмодовар также выпустил свою экранизацию пьесы Кокто "Человеческий голос", в которой вместо Лорен главную и единственную роль сыграла Тильда Суинтон. Премьера этого фильма состоялась 3 сентября 2020 года в рамках Венецианского кинофестиваля, после чего лента была показана на кинофестивалях в Нью-Йорке и Лондоне.

Режиссером последнего фильма с участием Лорен является Карло Понти-младший. Для актрисы "Вся жизнь впереди" стала третьим опытом работы под руководством сына. В беседе Entertainment Weekly она призналась, что любит с ним сотрудничать.

"Я обожаю сниматься у своего сына, потому что мы очень хорошо друг друга знаем. Мне нравится, как он работает со мной на съемочной площадке", — поделилась актриса.

В одной из сцен героиня Лорен вспоминает об ужасах холокоста и впадает в транс. По словам актрисы, сын "не разрешал ей моргать, а под дождем это было очень сложно".

"Я бы стала с ним работать, даже если бы это был не мой сын, — сказала Лорен. — Нужно очень хорошо чувствовать момент и понимать, что с тобой происходит. И когда этот момент наступает, просто делать и не думать больше ни о чем другом".

Также актриса похвалила непрофессионального актера Ибрагима Гуйе, сыгравшего подростка Момо.

"Он прекрасный и очень эмоциональный партнер. Думаю, его ждет большое будущее в этой профессии, если он ее выберет. Он никогда не смущался во время съемок и не стеснялся окружающих. Просто делал то, что нужно", — подчеркнула звезда.

Кроме того, Лорен заверила, что эта роль будет не последней в ее карьере. Она призналась, что очень любит кино и подчеркнула, что подходящие роли бывает сложно отыскать.

"Но бывает, что ты влюбляешься как раз в те [роли], в которые нужно. Я никогда не перестану сниматься", — пообещала актриса.

В новом интервью Radio Times Лорен раскрыла правду о романе с Кэри Грантом после их знакомства на съемках фильма "Гордость и страсть". В то время она была влюблена в продюсера Карло Понти, который был женат и долго не мог развестись.

"Я понимала, что встретила великую звезду, но не собиралась из-за этого отказываться от любви всей своей жизни. Кэри был не только прекрасным актером, но и очень обаятельным мужчиной. Все думают, что он сделал мне предложение, но это выдумки", — сказала Лорен.

После мимолетного увлечения она дождалась развода Понти и вышла за него замуж. Супруги прожили вместе полвека до смерти продюсера в 2007 году.