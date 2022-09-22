Все было совсем не так. Почему подруга Ди Каприо бросила кинозвезду

Возможно, в отношениях Леонардо Ди Каприо и модели Камилы Морроне тон задавал вовсе не звездный актер. По крайней мере, так утверждает источник The Sun, который рассказал изданию, что девушка бросила кинозвезду, так как не хотела соответствовать его ожиданиям и была разочарована его поведением.

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Как заявил инсайдер издания, 25-летняя Камила Морроне, "рассталась со звездой, потому что он хотел, чтобы она сидела дома и рожала детей", тогда как девушка сейчас сосредоточена на своей актерской карьере и не готова к материнству. Источник также сообщил, что Камила считает, что 47-летний Лео недостаточно помогает ей своими голливудскими связями.

"Он дошел до того момента в своей жизни, когда хочет иметь семью, - цитирует свой источники The Sun. - Но Камила работала над своей мечтой с 16 лет, когда она снялась в фильме Джеймса Франко "Буковски". Лео ничего не сделал для ее карьеры, она расстроена из-за этого больше, чем из-за всего остального. Все, что она делала, она делала сама, несмотря на то, что была с ним четыре года. Лео хотел, чтобы она родила детей и сидела дома, но если вы хотите, чтобы кто-то сделал это, вы должны взять на себя обязательства. Какие обязательства он берет на себя? Он не представил ее никому, потому что, очевидно, не хочет, чтобы она была знаменита и делала карьеру".

При этом, как отмечает инсайдер, актер ни разу не дал понять Камиле, что собирается на ней жениться. "Лео хочет иметь семью, но не делает серьезных шагов. Мужчина, который действительно готов к обязательствам, уже надел бы ей на палец кольцо".

Слова Камилы о кинокарьере имеют под собой достаточные основания. Например, в этом году выйдут два проекта с ее участием - мини-сериал Amazon "Дейзи Джонс и шестеро" по одноименному бестселлеру Тейлор Дженкинс Рид и фильм "Девушка Гонзо", где Камила сыграла вместе с Уиллемом Дефо и Патришей Аркетт, которая также является режиссером ленты.