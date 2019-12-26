"Все мы делаем ошибки": Пелагея разводится с мужем

Пелагея подтвердила расставание с хоккеистом Иваном Телегиным. В своем Instagram певица рассказала, что не жалеет о трех годах семейной жизни, и выразила надежду на то, что они сумеют сохранить хорошие отношения ради их дочери Таисии.

Певица Пелагея прокомментировала в своем Instagram слухи о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным. В комментарии к их совместному снимку она написала, что не жалеет о трех годах в браке, но заметила, что их история "закончилась". При этом артистка предпочла не раскрывать подробности их разрыва.

"Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки", — пояснила Пелагея.

Исполнительница отметила, что они с Телегиным постараются сохранить "уважение друг к другу" и останутся хорошими родителями для их двухлетней дочери Таисии.

"Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей!" — заключила она.

Ранее издание Starhit сообщило, что на странице Телегина в Instagram пропали совместные снимки с Пелагеей. Кроме того, в сети появились фотографии, на которых 27-летний спортсмен запечатлен в компании с неизвестной девушкой, внешне напоминающей артистку. За несколько дней до этого Телегин опубликовал снимок со своей женой, подписав одним словом: "Воссоединение". Позднее этот пост форвард ЦСКА удалил. По информации издания, Телегин и Пелагея уже несколько месяцев не живут вместе, а также не носят обручальные кольца.

Свадьбу пара сыграла летом 2016 года. В январе 2018 года у них родилась дочь, а в августе того же года они отпраздновали вторую свадьбу. В начале отношений СМИ писали, что Пелагея якобы увела Телегина из семьи с новорожденным ребенком.

"Чистая совесть, как говорят, лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно. А все остальное, что говорят, не стоит этому верить. Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила. Это просто еще один период в моей жизни, который меня сделал сильнее", — комментировала слухи певица в документальном фильме "Пелагея. Счастье любит тишину".

Примечательно, что в 2018 году хоккеиста уже подозревали в измене после фотографии его поцелуя с брюнеткой по имени Карина в баре. Позднее сама Пелагея пообщалась с журналистами. Она косвенно назвала ее девушкой легкого поведения.

"Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения, к сожалению, ни я, ни мой муж ответственности не несем, исключительно они сами и их родители. Никакого развода, вот мы сейчас идем по территории Кремля к Владимиру Владимировичу чествовать чемпионов. Все круто, я горжусь своим мужем", — заявила артистка Super.

По словам певицы, в их семье царило полное взаимопонимание.

"Муж меня щадит, не заставляет готовить. Хотя, я бы не успевала сделать ему завтрак при всем желании. Дело в том, что супруг рано встает и уходит на тренировки. И так каждый день. С утра я лежу минут 15 в постели и думаю о том, какой он герой. Ведь ему в любую погоду приходится выходить на лед, мерзнуть, прилагать невероятные усилия", — поделилась она.

В конце ноября Пелагея на концерте в Crocus City Hall, посвященном десятилетию площадки, намекнула на вторую беременность. "Не знаю, может быть, и сейчас!" — ответила звезда на вопрос о том, когда они с Телегиным собираются заводить второго ребенка.

Пелагея также рассказала о дочке Таисии, отметив, что девочка растет артистичным и подвижным ребенком.

"Носится по дому, декламирует стихи. Очень артистичная мадам и спортивная. С ней много занимаются, я читаю ей очень много, показываю какие-то интересные вещи типа балета. О том, что я певица, она знает. Дочка любит смотреть маму по телевизору. Когда меня видит, кричит: "Браво!" А мне постоянно говорит: "Когда я вырасту, я буду петь на сцене, как ты сейчас. А ты будешь сидеть в зрительном зале и после выступления дарить мне цветочки", — приводит ее слова "Собеседник".