Встреча с Путиным и церковная служба. Канье Уэст собрался в Россию, но это не точно

Канье Уэст (или просто Йе) якобы собрался покорять Россию — в его планах встреча с Владимиром Путиным, проведение госпел-шоу "Воскресная служба" и деловые переговоры с влиятельными бизнесменами.

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О том, что об этом известно на данный момент, рассказывает "Газета.Ru".

11 января издание Billboard со ссылкой на доверенное лицо и стратегического советника Канье Уэста Амира Судана сообщило о планах рэпера посетить Россию. По его словам, визит должен состояться весной или летом 2022 года, в рамках поездки музыкант собирается встретиться с президентом Владимиром Путиным, провести "Воскресную службу" ("Sunday Service"), а также расширить свой бизнес в стране. С последним ему якобы готовы помочь Араз и Эмин Агаларовы, руководители холдинга Crocus Group, — источник сообщает, что стороны ведут переговоры, а сама Россия "станет для Уэста вторым домом, так как здесь он будет проводить много времени". Кроме того, с Эмином, также являющимся известным поп-исполнителем, он якобы планирует выпустить совместный релиз.

Вскоре после публикации новости Роб Голдстоун, представитель Эмина Агаларова, подтвердил Rolling Stone факт переговоров, но подробности раскрывать не стал. При этом PR-директор рэпера Пьер Ружье категорически опроверг планы Канье в ближайшее время посетить Россию. "Это полностью сфабриковано. Вымысел или принятие желаемого за действительное русскими людьми", — заявил Ружье.

Сам музыкант пока никак не комментировал данную информацию.

12 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, признался, что в Кремле не столь знакомы с творчеством Уэста, чтобы давать ему оценку.