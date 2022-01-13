Встреча с Путиным и церковная служба. Канье Уэст собрался в Россию, но это не точно

Канье Уэст (или просто Йе) якобы собрался покорять Россию — в его планах встреча с Владимиром Путиным, проведение госпел-шоу "Воскресная служба" и деловые переговоры с влиятельными бизнесменами.
О том, что об этом известно на данный момент, рассказывает "Газета.Ru".
11 января издание Billboard со ссылкой на доверенное лицо и стратегического советника Канье Уэста Амира Судана сообщило о планах рэпера посетить Россию. По его словам, визит должен состояться весной или летом 2022 года, в рамках поездки музыкант собирается встретиться с президентом Владимиром Путиным, провести "Воскресную службу" ("Sunday Service"), а также расширить свой бизнес в стране. С последним ему якобы готовы помочь Араз и Эмин Агаларовы, руководители холдинга Crocus Group, — источник сообщает, что стороны ведут переговоры, а сама Россия "станет для Уэста вторым домом, так как здесь он будет проводить много времени". Кроме того, с Эмином, также являющимся известным поп-исполнителем, он якобы планирует выпустить совместный релиз.
Вскоре после публикации новости Роб Голдстоун, представитель Эмина Агаларова, подтвердил Rolling Stone факт переговоров, но подробности раскрывать не стал. При этом PR-директор рэпера Пьер Ружье категорически опроверг планы Канье в ближайшее время посетить Россию. "Это полностью сфабриковано. Вымысел или принятие желаемого за действительное русскими людьми", — заявил Ружье.
Сам музыкант пока никак не комментировал данную информацию.
12 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, признался, что в Кремле не столь знакомы с творчеством Уэста, чтобы давать ему оценку.
Что Канье связывает с Россией? Пока — практически ничего. Так, рэпер за всю свою 25-летнюю карьеру ни разу даже не выступил на территории страны. Да и в целом с визитом в Россию он приезжал всего раз — в 2016 году Уэст посетил Москву ради встречи с дизайнером Гошей Рубчинским.
При этом музыкант несколько раз публично отождествлял себя с президентом России. Так, в 2020-м в одном из твитов он назвал себя "бэби-Путиным", а спустя год развил мысль в эфире ток-шоу Drink Champs.
Также Канье однажды опубликовал фото Путина, сделанное во время занятий президента дзюдо.
Что такое "Воскресная служба", куда Канье хочет пригласить Путина? В последние годы Уэст сильно углубился в веру — это нашло непосредственное отражение в его творчестве. "Воскресные службы", авторские госпел-шоу Канье, изначально были частью промокампании рэпера, приуроченной к выходу альбома "Jesus Is King". В рамках подобных мероприятий, регулярно проходящих с 2019 года, музыкант предстает в образе мессии, исполняя собственные "религиозные" хиты и каверы в сопровождении хора. Иногда к артисту присоединяются другие топовые звезды — от Кэти Перри до Кида Кади.
Ранее Канье обвиняли в связи с проведением подобных мероприятий в кощунстве и оскорблении чувств верующих, а также недоступности "Воскресных служб" для небогатых людей.
Канье Уэст — американский рэпер, родившийся в 1977 году в Атланте. Он является одним из рекордсменов "Грэмми", называется едва ли не величайшим хип-хип-артистом 21 века, входит в число самых продаваемых музыкантов современности.
При этом деятельность Уэста уже давно выходит далеко за рамки непосредственно музыки — он, в частности, зарабатывает миллионы долларов на продаже кроссовок и одежды собственного производства, а в 2020 году участвовал в президентских выборах с достаточно одиозной программой, вдохновленной одним из фильмов Marvel.
Отдельной строкой в биографии Канье стоят его смелые выходки — от поддержки Дональда Трампа, из-за которой на рэпера ополчилась примерно половина американского шоу-бизнеса, до планов по созданию христианского TikTok.
Долгое время Уэст состоял в браке с Ким Кардашьян, с которой воспитывает четырех общих детей, однако в прошлом году пара распалась — одной из причин называлось биполярное расстройство, диагностированное исполнителю в 2016 году. В настоящий момент музыкант встречается с актрисой Джулией Фокс.
Кстати, с октября 2021 года Канье Уэст уже и не Канье Уэст вовсе — он официально сменил имя на Йе.