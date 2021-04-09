Всякое бывало. Каспар Камбала переспал с сотнями женщин
Foto: LETA

Латвийский спортсмен Каспар Камбала, ушедший из баскетбола в бокс, гигант не только в росте, но и, похоже, в сексе. По его словам, за свою жизнь он переспал с 3 или 5 сотнями женщин.

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Об этом 42-летний Камбала рассказал в шоу "Любовь в пузыре" (Mīla burbulī) телеканала STV Pirmā!, в котором участвует со своей нынешней подругой Ольгой.

В анонсе очередного выпуска Каспар беседовал с другим участником - приверженцем ведических учений Угисом Кугисом. Тот поинтересовался, бывало ли, что спортсмен поддавался "зову плоти" других женщин, когда находился в отношениях. Боксер ответил, что бывало всякое - кому-то изменял, кому-то был верным. И добавил, что в его жизни были 300-500 женщин, с которыми он занимался сексом.

Угис Кугис отметил огромное значение сексуальных отношений в жизни Каспара и предложил ему попробовать 40-дневное воздержание, но к таким радикальным испытаниям Камбала оказался не готов.

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