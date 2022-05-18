Вторая попытка: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек готовятся к свадьбе

Одна из самых красивых пар Голливуда Дженнифер Лопес и Бен Аффлек совсем скоро станут мужем и женой, актриса уже успела похвастаться роскошным помолвочным кольцом. А пока влюбленная парочка не стесняется показывать свои чувства на публике: папарацци подловили Джей Ло и Аффлека за нежным поцелуем на улице в Лос-Анджелесе, пишет "Сегодня".

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Напомним, что роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в начале 2000-х длился всего два года — но наделал много шума, пишет Tatler.ru. Пара была настолько популярной, что ей придумали название "Беннифер". Такой чести удостаивались только культовые голливудские союзы,такие как Брэд Питт и Анджелина Джоли, известные как "Бранджелина".

В ноябре 2002-го Бен и Дженнифер обручились. Следующие два года Лопес носила на безымянном пальце кольцо Harry Winston с розовым бриллиантом в шесть карат — его выбирал Аффлек и ради него расстался с двумя с половиной миллионами долларов.

В 2003-м актер и певица вместе снялись в фильме "Девушка из Джерси". Ровно за день до объявленной свадьбы пара сделала совместное заявление о том, что они решили отложить дату торжества. Но сразу после переноса свадьбы Лопес и Аффлек расстались. Информация об этом появилась в январе 2004 года. Пара почти ничего не комментировала и просила уважения к их праву на частную жизнь.

Уже через пять месяцев после расставания с актером, Дженнифер Лопес вышла замуж на Марка Энтони. В 2008 году у них родились близнецы Макс и Эмма. Бен Аффлек тоже довольно быстро устроил свою личную жизнь — в 2005-м под венец с ним пошла актриса Дженнифер Гарнер. Сейчас оба эти брака остались в прошлом, пишет Tatler.ru

На свой день рождения в июле прошлого года 52-летняя Дженнифер Лопес сообщила, что возобновила отношения с 49-летним Беном Аффлеком после 17 лет разлуки. Сейчас пара начала подготовку к свадьбе, — в апреле звезда "Лиги справедливости" сделал возлюбленной новое предложение руки и сердца.

Как сообщает издание Daily Mail, сейчас будущие супруги в поисках семейного особняка. Недавно Лопес и Аффлек уже выбрали дом за 50 миллионов долларов, однако по неизвестным причинам сделка не сложилась. Поэтому сейчас влюбленные все еще в поиске идеального жилья. По информации инсайдеров, Дженнифер и Бен присматриваются к недвижимости в престижных районах Бель-Эйр, Беверли-Хиллз и Холмби-Хиллз.

В недавнем интервью Джей Ло призналась, что не жалеет о воссоединении с Беном Аффлеком.